Da non perdere! Grosso illustra in TV le cause dell'alluvione a Genova del 4 novembre 2011

Abbiamo dedicato molti articoli alle cause dell'alluvione su Genova del 4 novembre 2011 e a corsi e ricorsi storici di queste tragedie sul nostro Paese, ma mancava un nostro intervento diretto televisivo per spiegarlo anche a chi su Internet ci naviga pochissimo o non ci naviga affatto.



Pur, in accordo con i tempi televisivi, decisamente stringati, crediamo anche questa volta di aver reso un pubblico servizio di cui facciamo partecipi i lettori. Vi proponiamo pertanto uno stralcio della puntata, certi di farvi cosa gradita.