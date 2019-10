CALCIO: il vento provoca un fatto SENZA PRECEDENTI in Danimarca!

Il portiere fa ripartire il gioco dalla propria area piccola , calciando il pallone verso il centrocampo e questo gli torna indietro senza che nessuno l'abbia toccato; è chiaramente fallo e questa gli costa una punizione indiretta in area.



E' ovvio, direte: nessuno può toccare il pallone per più di una volta consecutiva quando si batte una qualsiasi rimessa o punizione o ripresa del gioco che sia.



Ma avete letto bene? " gli torna indietro senza che nessuno l'abbia toccato ..." O sul campo è entrato un fantasma, o il pallone era telecomandato, oppure ci doveva essere del vento, così tanto vento da far tornare il pallone indietro di oltre 30-35 metri.

Come al solito tutto il mondo è paese e gli avversari hanno cercato di approfittare della situazione, costringendo l'estremo difensore a recuperare la palla da lui stesso calciata con le mani.



Anche l'arbitro, invece di far ripetere la rimessa, come avrebbe suggerito il buon senso, gli ha fischiato la punizione contro, limitandosi ad applicare il regolamento.



E' successo in Danimarca.

Guarda il video...