26 dicembre 2010. La metropoli americana viene sconvolta da una forte bufera di neve. Sembra di stare sulla vetta di una montagna, invece siamo nel centro di New York.

La gente fatica a camminare per le strade, tutto turbina e la visibilità è pessima. La neve entra ovunque, nel naso, negli occhi, rendendo difficile addirittura la respirazione.

Bufere come questa non sono rare a New York e possono paralizzare la città per qualche giorno. Buona visione.