AMARCORD: che freddo e che neve a metà marzo del 2013! Guardate il video di Grosso...

Marzo 2013. La neve non ne voleva sapere di congedarsi dall'Italia.



Le temperature crollarono ancora a metà mese ed altri fiocchi caddero su diverse regioni, persino in pianura , così come ci racconta in questa bellissima puntata del 14 marzo 2013 il nostro Alessio Grosso, insieme a tante curiosità sui temporali nevosi.



Questa è stata l'unica trasmissione che per anni ha tentato di fare cronaca e recuperare ormai la tradizione dei grandi mostri sacri del meteo.



Fa una certa impressione, a distanza di ormai 6 anni, rivivere quei momenti invernali...