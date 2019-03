Altro che primavera: il 18 marzo del 2013 al nord NEVICAVA...(Che video!)

Il mitissimo marzo 2014 o quello abbastanza incolore di questo 2019 non sono nemmeno lontani parenti di quello invernale e nevoso del 2013.

In particolare il 18 marzo del 2013, la neve cadeva su diverse zone della Valpadana, tra cui a Milano.



Le immagini ci riportano qui nel Trentino, ma anche sull'Appennino Emiliano e poi per finire a Venezia, per una nevicata ancora più tardiva, quella del 25 marzo, che posò gli ultimi fiocchi stanchi sulle gondole a "riposo".



Questo è marzo. Può sembrare incredibile eppure da sempre questo mese stupisce con il suo comportamento estremo: si può vivere un mese decisamente mite, oppure i battere i denti e veder cadere anche mezzo metro di neve in un solo giorno.